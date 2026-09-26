sábado, setembro 26, 2026
NARITA - 26.09.2026
Viajámos até aos anos 80 com as duas compilações Nihon No Wave da Mecanica Records.
01. Ricochet - Blue Melody
02. Neo Museum - Etno-Music
03. C-Memi - Ishin-Denshin
04. Juma - Velvet Noise
05. Hiromaru Factory - Chinese Boy
06. The Flag - Throught The Heavenly Eyes
07. Shinobu - Ceramic Love
08. C. Memi + Neo Matisse - Dream's Dream
09. Excentric Noiz - Dark Cristal Day
10. Harumi Shimada - Midnight Boy
11. Vinyl Kaitai Koujou - Arigato Sensei
Publicada por Ogata T3tsuo à(s) sábado, setembro 26, 2026
Etiquetas: C-memi, Excentric Noiz, Harumi Shimada, Hiromaru Factory, Juma, Neo-Museum, Ricochet, Shinobu, The Flag, Vinyl Kaitai Koujou
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