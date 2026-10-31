sábado, outubro 31, 2026

NARITA - 31.10.2026

Uma viagem numa montanha russa de estilos musicais...

Partida do Terminal 107.9. Aeroporto Internacional de Tóquio: Narita!



01. The Penelopes - Magic
02. MT. Delicious - Life Is Beautiful
03. Jonica -
04. Niumun - Cure
05. Marlee - Chrono Trigger
06. Cojo - Product APE
07. Hamzhum - Hazy Moon
08. Takuma Itoi - On The Wind
09. The Penelopes - Ex-Moneytree Avenue

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