sábado, novembro 07, 2026

NARITA - 07.11.2026

Mais uma viagem onde passamos por diversos estils musicais, indie pop, electronica ambient, dub e hip-hop.

Partida do Terminal 107.9. Aeroporto Internacional de Tóquio: Narita!



01. Hideki Kaji - Tropical Girl
02. The Pastel Blue - 夜が来る (Night Falls)
03. Photo Jenny - Waiting for the dawn
04. Saka Hikari - Substancial remuneration
05. NaNa - Piña-Colada
06. ysmm - Dreamer
07. Cherryboy Function - The Endless Lovers
08. Shintaro Aoki - Inclia
09. Mantis - Dub Indunstry
10. Volo - Our Night

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