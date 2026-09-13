domingo, setembro 13, 2026

NARITA - 12.09.2026


Uma hora de viagem pelas sonoridades do downtempo, uma vez que o Verão parece que não quer acabar. Música para um bonito sunset.

Partida do Terminal 107.9. Aeroporto Internacional de Tóquio: Narita!



01. United Future Organization - The Planet Plan
02. Kyoto Jazz Messive - Silent Messanger
03. Hajime Yoshizawa - Secret Flight
04. Su-Paka-Pooh - Theme Do Yo-Yo
05. Kaori - Good Life
06. DJ Matsuoka - Excelent Bird
07. Soul Bossa Nova - Words Of Love
08. Yasushi Ide - Pleine Soleil
09. Yukihiro Fukutomi - Drifting


OUVIR PODCAST:

Publicada por à(s)
Etiquetas: , , , , , , , ,

Sem comentários:

Enviar um comentário

Subscrever: Enviar feedback (Atom)
 