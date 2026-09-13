domingo, setembro 13, 2026
NARITA - 12.09.2026
Uma hora de viagem pelas sonoridades do downtempo, uma vez que o Verão parece que não quer acabar. Música para um bonito sunset.
Partida do Terminal 107.9. Aeroporto Internacional de Tóquio: Narita!
01. United Future Organization - The Planet Plan
02. Kyoto Jazz Messive - Silent Messanger
03. Hajime Yoshizawa - Secret Flight
04. Su-Paka-Pooh - Theme Do Yo-Yo
05. Kaori - Good Life
06. DJ Matsuoka - Excelent Bird
07. Soul Bossa Nova - Words Of Love
08. Yasushi Ide - Pleine Soleil
09. Yukihiro Fukutomi - Drifting
OUVIR PODCAST:
Publicada por Ogata T3tsuo à(s) domingo, setembro 13, 2026
Etiquetas: DJ Matsuoka, Hajime Yoshizawa, Kaori, Kyoto Jazz Massive, Soul Bossa Nova, Su-Paka-Pooh, United Future Organization, Yasushi Ide, Yukihiro Fukutomi
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