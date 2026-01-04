domingo, janeiro 04, 2026
NARITA - 03.01.2026
Uma viagem com poucos passageiros e dedicado às duas editoras "irmãs", a Musik Atlach e a Pataphysique Records.
Partida do Terminal 107.9. Aeroporto Internacional de Tóquio: Narita!
01. THE READYMADE - darlin Of Discoteque (Yasuharu Konishi) - Tecnopolis
02. Sun Paulo - Nice Age
03. DJ Hasebe - Behind The Mask
04. Fantastic Plastic Machine - Behind The Mask
05. Dr. Shingo - La Femme Chinoise
06. EYE from Boredoms - Cosmic Surfin
07. Sugizo - 1000 Knives
08. Ken Ishii - Tighten Up
09. Towa Tei - (Dj Shodai & Obi) - Rydeen
OUVIR PODCAST:
Publicada por Ogata T3tsuo à(s) domingo, janeiro 04, 2026
Etiquetas: Boredoms, Dj Hasebe, Fantastic Plastic Machine, Ken Ishii, Sugizo, Sun Paulo, Towa Tei, Yasuharu Konishi
Subscrever: Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário