NARITA - 20.12.2025


Uma viagem com poucos passageiros e dedicado às duas editoras "irmãs", a Musik Atlach e a Pataphysique Records.

Partida do Terminal 107.9. Aeroporto Internacional de Tóquio: Narita!



01. Albedo Gravitas - Fossa
02. Ken Matsutani - August 15th
03. Marble Sheep & The Run Down Sun's Children - Ultraman
04. Uchu Engine - L'Arrache Coeur
95. Albedo Gravitas - Luminescence


