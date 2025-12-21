domingo, dezembro 21, 2025
NARITA - 20.12.2025
Uma viagem com poucos passageiros e dedicado às duas editoras "irmãs", a Musik Atlach e a Pataphysique Records.
Partida do Terminal 107.9. Aeroporto Internacional de Tóquio: Narita!
01. Albedo Gravitas - Fossa
02. Ken Matsutani - August 15th
03. Marble Sheep & The Run Down Sun's Children - Ultraman
04. Uchu Engine - L'Arrache Coeur
95. Albedo Gravitas - Luminescence
