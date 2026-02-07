sábado, fevereiro 07, 2026
NARITA - 07.02.2026
Uma viagem com jazz do país do Sol Nascente.
Partida do Terminal 107.9. Aeroporto Internacional de Tóquio: Narita!
01. Ayako Hosokawa - Bridge Over Trouble Water
02. Migiwa Miyajima - Colorful
03. Tsuyoshi Yamamoto Trio - Midnight Sugar
04. Mutsuko Kawamoto - Summer Soft
05. George Kawaguchi The Big 4 - Love for sale
06. Migiwa Miyajima - The Hit-Hat Man
07. Masaru Imada + George Mral - Alone Together
08. Maki Nakano - Le Voix du Vent
Publicada por Ogata T3tsuo à(s) sábado, fevereiro 07, 2026
Etiquetas: Ayako Hosokawa, George Kawaguchi The Big 4, Maki Nakano, Masaru Imada, Migiwa Miyajima, Mutsuko Kawamoto
