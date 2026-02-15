domingo, fevereiro 15, 2026

NARITA - 14.02.2026


Uma viagem em piloto automático pelas últimas novidades da MiMi Records, a netlabel de Coimbra que lança artistas do país do Sol Nascente.

Partida do Terminal 107.9. Aeroporto Internacional de Tóquio: Narita!



01. Tiger A - crab in the pond
02. ish10 yow1r0 - beth
03. Koichiro Okada - Inner Space
04. Candy Sync - Cristalism
05. Ryohei Kuriwara - two
06. nosomoso - Cherubim
07. PSYCHO-TRIBE - Tomoshibi
08. Yuriplus - Ppss 01
09. Reiko Nonoyama - 01
10. Ryo Kawawada - Paludarium 05

OUVIR PODCAST:

