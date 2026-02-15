NARITA - 14.02.2026

NARITA

Um programa de música japonesa

A japanese music radio show

日本の音楽ラジオショー



CONTACTO/CONTACT

narita@ruc.pt



MORADA/ADDRESS

NARITA RADIO SHOW

a/c Fernando Ferreira

Edifício da A.A.C.

R. Padre António Vieira, 1, 3º Piso

3001-501 Coimbra

Portugal