sábado, março 07, 2026
NARITA - 07.03.3026
Uma viagem por várias latitudes musicais: do hip-hop ao black Metal.
Partida do Terminal 107.9. Aeroporto Internacional de Tóquio: Narita!
01. Uyama Hiroto feat. Shingo02 - South Side
02. Floattt - 60% Positive
03. Veronica - Headphone Love
04. The Danny Smith Project - Blanche
05. GLDN - Gloomy Boat, part two
06. The NoMen - Hand In The Snow
07. Gusoh - Kurai Nichiyobi
08. Jungles!!! - Last Song
Publicada por Ogata T3tsuo
Etiquetas: Floattt, GLDN, Gusoh, Jungles!!!, The Danny Smith Project, The NoMen, Uyama Hiroto, Veronica
