sábado, março 21, 2026

NARITA - 21.03.2026


Uma viagem totalmente no feminino.

Partida do Terminal 107.9. Aeroporto Internacional de Tóquio: Narita!



01. Sawako - Pass.age
02. Tujiko Noriko + Aoki Takamasa - Fly Variation
03. Hiromi Oishi - Hana
04. Dahlia - Beautiful, But Noir
05. Kahimi Karie - Alcohol
06. Mari - My Favorite Things
07. Takako Minekawa - Fancy Work Funk
08. Jumbo - The Boy From Ipanema
09- Sawako - In.fini


