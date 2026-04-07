NARITA - 28.03.2026
Uma viagem por diferentes latitudes musicais. Da música ambiental ao jazz.
Partida do Terminal 107.9. Aeroporto Internacional de Tóquio: Narita!
01. akey - Where Am I?
02. Miggy Augmented Orchestra - Find The White Line
03. Mutsuko Kawamoto - Choro das Águas
04. The Emigrants - Walk On The Wildside
05. Kama Aina, RT, Moose Hill - Over The Rainbow
06. Shintaro Sakamoto - Extremely Bad Man
07. Tadokoro Seiji - Aozora Miki-Chan
08. Karufuto Presents Individual Orchestra - Things Like Sympathized
09- akey - Underwater Swimming
Publicada por Ogata T3tsuo à(s) terça-feira, abril 07, 2026
