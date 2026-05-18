NARITA - 16.05.2026
Uma viagem por diferentes estilos musicais da música feita no país do Sol Nascente.
Partida do Terminal 107.9. Aeroporto Internacional de Tóquio: Narita!
01. Buffalo Daughter - New Music Machine
02. Pizzicato Five - Sex Machine
03. Cano Cuoli - Cut and Cut
04. The Prambath - I just know my rock'n'roll kills your world
05. O'Summer Vacations - Wicked heart
06. Oshiri Penpenz - A moment of a decisive battle scene
07. OWKMJ - Se
08. The Mosis - Psycho Killer
09. NOH - Grab The Gravity
10. Table Music Meeting - Blue Sugar
11. Buffalo Daughter - Great Five Lakes
