sábado, maio 23, 2026

NARITA - 23.05.2026


Uma viagem por diferentes estilos musicais da música feita no país do Sol Nascente.

Partida do Terminal 107.9. Aeroporto Internacional de Tóquio: Narita!



01. Daisuki Miyatani - Pino
02. Terra - Forth
03. Negami - Gelbe Katze
04. Woolitchpan - Openly, Secretly
05. Alone Together - Bara no kodoku
06. Antennasia - Sorrow
07. Monocism - Hadare
08. Hula Hooper - Session 1


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