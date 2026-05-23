sábado, maio 23, 2026
NARITA - 23.05.2026
Uma viagem por diferentes estilos musicais da música feita no país do Sol Nascente.
Partida do Terminal 107.9. Aeroporto Internacional de Tóquio: Narita!
01. Daisuki Miyatani - Pino
02. Terra - Forth
03. Negami - Gelbe Katze
04. Woolitchpan - Openly, Secretly
05. Alone Together - Bara no kodoku
06. Antennasia - Sorrow
07. Monocism - Hadare
08. Hula Hooper - Session 1
OUVIR PODCAST:
Publicada por Ogata T3tsuo à(s) sábado, maio 23, 2026
Etiquetas: Alone Together, Antennasia, Daisuke Miyatani, Hula Hooper, Monocism, Negami, Terra, WoolitchPan
Subscrever: Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário