sábado, julho 11, 2026

NARITA - 11.07.2026


Uma viagem pela editora francesa Camembert Electrique que tal como nós adora o Japão e com outros novos passageiros.

Partida do Terminal 107.9. Aeroporto Internacional de Tóquio: Narita!



01. Tetsuo Furudate - Ligeia
02. Dark Omega - A.E.I.O.U.
03. Mitei Narico - Sleeping Pill
04. Hiroshi Hasegawa - Megalith
05. Ami-Bique - I love you
06. Gensai Hasegawa - Affirmative Un-Method
07. Kazuya Ishigami - Myriad Face and Bandage Man
08. Akira Kosemura - Miwa no Sato
09. Hiromi Oishi - Kokoro


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