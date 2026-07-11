sábado, julho 11, 2026
NARITA - 11.07.2026
Uma viagem pela editora francesa Camembert Electrique que tal como nós adora o Japão e com outros novos passageiros.
Partida do Terminal 107.9. Aeroporto Internacional de Tóquio: Narita!
01. Tetsuo Furudate - Ligeia
02. Dark Omega - A.E.I.O.U.
03. Mitei Narico - Sleeping Pill
04. Hiroshi Hasegawa - Megalith
05. Ami-Bique - I love you
06. Gensai Hasegawa - Affirmative Un-Method
07. Kazuya Ishigami - Myriad Face and Bandage Man
08. Akira Kosemura - Miwa no Sato
09. Hiromi Oishi - Kokoro
OUVIR PODCAST:
Publicada por Ogata T3tsuo à(s) sábado, julho 11, 2026
Etiquetas: Akira Kosemura, Ami-Bique, Dark Omega, Gensai Hasegawa, Hiromi Oishi, Hiroshi Hsegawa, Kazuya Ishigami, Mitei Narico, Tetsuo Furudate
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