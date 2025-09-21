domingo, setembro 21, 2025
NARITA - 13.09.2025
Uma viagem com pouquissimos passageiros mas com muita electrónica de dança e não só.
Partida do Terminal 107.9. Aeroporto Internacional de Tóquio: Narita!
01. NSG - Transparentes Blau
02. Ikechang - Re:China
03. Eita Ogawa - Massicio
04. Pugmal Sensor - Midnight Transmition
95. Katsuhiko - Genome 2-1
06. Footprint - Bye
OUVIR PODCAST:
