terça-feira, setembro 02, 2025

NARITA - 27.08.2025


Uma viagem com poquissimos passageiros mas com bastante improvisação.

Partida do Terminal 107.9. Aeroporto Internacional de Tóquio: Narita!



01. Shiraishi Tamio - Gospel Tokyo Feb 13 1993
02. Yoshinori Yanagawa - The Visible And The Invisible
03. Shoji Hano - Improvisation #1
04. Minoru Muraoka - The Positive And The Negative


OUVIR PODCAST:

Publicada por à(s)
Etiquetas: , , ,

Sem comentários:

Enviar um comentário

Subscrever: Enviar feedback (Atom)
 