NARITA - 27.08.2025
Uma viagem com poquissimos passageiros mas com bastante improvisação.
Partida do Terminal 107.9. Aeroporto Internacional de Tóquio: Narita!
01. Shiraishi Tamio - Gospel Tokyo Feb 13 1993
02. Yoshinori Yanagawa - The Visible And The Invisible
03. Shoji Hano - Improvisation #1
04. Minoru Muraoka - The Positive And The Negative
OUVIR PODCAST:
