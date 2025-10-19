domingo, outubro 19, 2025

NARITA - 18.10.2025


Uma viagem com poucos passageiros e alguns deles com passagens duplas.

Partida do Terminal 107.9. Aeroporto Internacional de Tóquio: Narita!



01. Alek et les japonaises - Tori No Karaage
02. Yuiko - Dewdrops
03. Drop - You Don't Know
04. 101A - The Water Is Wide
95. Oeil - Monster's FilmGenome 2-1
06. Masayasu Tzboguchi Trio - Heaven
07. Masayasu Tzboguchi - Vanilla Beans
09. Alek et les japonaises - Shakkuriman


