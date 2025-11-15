sábado, novembro 15, 2025
NARITA - 15.11.2025
Uma viagem com poucos passageiros e alguns deles com passagens duplas.
Partida do Terminal 107.9. Aeroporto Internacional de Tóquio: Narita!
01. Eater - Bycicle 100
02. Silent Poets - Sun
03. Snakeman Show - Gokigen Ikaga 1-2-3
04. The Aprils - 3001
95. The Molice - Romancer
06. Pistol Jazz - Anaconda
07. Yaneka - Solitude
09. Ryo Fujimura - Himawari
10. Sinsuke Fujieda + Hal Oh Togashi - Night Sphere (part 2)
