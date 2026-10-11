domingo, outubro 11, 2026

NARITA - 10.10.2026


90 Viajámos até aos anos 90 e 00s para redescobrimos como foram aqueles tempos do hip-hop, mas também demos um salto aos nosso tempos mais recentes.



01. Suiken - The Sense
02. UZI - 9mm
03. Dabo - Superdondada
04. S-Word + Macka-Chin + Gore-Tex - Requiem
05. Ram Jam World - Du Lobster
06. Dabo - Mic Check
07. Akadama Bros - Sunshine
08. KMA aka Kengomatsui - The Whistle Song
09. Suiken - Isotope
10. UZI - マイクロフォン デスマッチ

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